Περίπου δέκα μέρες εκτός προπονήσεων θα μείνει ο Ρενάτο Σάντσες που τραυματίστηκε στο πρώτο ημίχρονο του κυριακάτικου (5/10) αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο κι αντικαταστάθηκε στο 38ο λεπτό απ’ τον Άνταμ Τσέριν που σημείωσε και το μοναδικό τέρμα του παιχνιδιού.

Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο διεθνής Πορτογάλος μέσος «έδειξε» πως… γλίτωσε τα χειρότερα, καθώς υπέστη τράβηγμα κι όχι θλάση β’ βαθμού στον δικέφαλο μηριαίο μυ.

Ο Σάντσες θα ξεκινήσει άμεσα θεραπείες και θα είναι οριακά έτοιμος για να επιστρέψει στη δράση στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Άρη (19/10), με την επανέναρξη του πρωταθλήματος.