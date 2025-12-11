Στις 22:00 (Cosmote Sport 5HD, ANT1) θα ξεκινήσει στο ΟΑΚΑ το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με αντίπαλο τη Βικτόρια Πλζεν, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι «πράσινοι» θέλουν να αφήσουν πίσω τους τα αρνητικά αποτελέσματα στο εγχώριο πρωτάθλημα και να πάρουν ακόμη ένα τρίποντο στη διοργάνωση, το οποίο ενδέχεται να τους βάλει στην πρώτη οκτάδα.

Η πολύτιμη νίκη επί της Στουρμ Γκρατς στην Καλογρέζα το βράδυ της 27ης Νοεμβρίου (2-1), ανέβασε τους «πράσινους» στη 14η θέση της βαθμολογίας με 9 βαθμούς μετά από 5 αγώνες.

Έτσι, εφόσον ο Παναθηναϊκός φτάσει σε άλλο ένα τρίποντο στην Πλζεν θα «σφραγίσει» την παρουσία του στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Να σημειωθεί ότι οι Τσέχοι έρχονται αήττητοι στο ΟΑΚΑ, μετρώντας στη League Phase δύο νίκες και τρεις ισοπαλίες στις πρώτες πέντε αγωνιστικές.

Ο Ράφα Μπενίτεθ στο αποψινό ματς δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες Πελίστρι, Σάντσες και Κυριακόπουλο, ενώ εκτός είναι και οι Ντέσερς, Γεντβάι, Μαντσίνι, Γερεμέγεφ που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε από την UEFA ο Πορτογάλος, Αντόνιο Νόμπρε, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Νέλσον Περέιρα, Πέδρο Μαρτίνς και 4ο τον Φάμπιο Βερίσιμο. Στο VAR θα είναι ο Πορτογάλος Αντρέ Ναρκίσο, ενώ AVAR θα είναι ο Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Τουμπά, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τζούριτσιτς, Τετέ, Ζαρουρί, Πάντοβιτς.