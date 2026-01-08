Ο αγωνιστικός χώρος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας περνά σε φάση ολικής μεταμόρφωσης, με τον Παναθηναϊκό να δίνει στη δημοσιότητα πλάνα από τις εκτεταμένες εργασίες ανανέωσης του χλοοτάπητα μέσω των επίσημων λογαριασμών του στα social media.

Στο βίντεο της «πράσινης» ΠΑΕ αποτυπώνεται αναλυτικά η διαδικασία αντικατάστασης του τερέν, με τον νέο φυσικό χλοοτάπητα τελευταίας τεχνολογίας να τοποθετείται σε μεγάλα, βαριά ρολά που καλύπτουν σχεδόν ολόκληρη την επιφάνεια του γηπέδου. Πρόκειται για χλοοτάπητα κορυφαίων προδιαγραφών, προερχόμενο από την Ολλανδία, με στόχο τη σημαντική αναβάθμιση της ποιότητας και της αντοχής του αγωνιστικού χώρου.

Οι εικόνες αναδεικνύουν τον βαθμό δυσκολίας της παρέμβασης, καθώς απαιτείται απόλυτη ακρίβεια στην εφαρμογή, ώστε οι ενώσεις να είναι ελάχιστες και το τελικό αποτέλεσμα ομοιόμορφο και σταθερό. Η συγκεκριμένη ανακαίνιση φιλοδοξεί να εξαλείψει οριστικά τα προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί το προηγούμενο διάστημα, κυρίως σε ό,τι αφορά την ολισθηρότητα και τη συμπεριφορά του χλοοτάπητα.

Υπενθυμίζεται ότι για να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος «στρωσίματος» στο νέο τερέν, η αναμέτρηση πρωταθλήματος με τον Πανσερραϊκό (11/01) θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ.

Η επιστροφή στη Λεωφόρο προγραμματίζεται για τον αγώνα Κυπέλλου απέναντι στον Άρη, στις 14 Ιανουαρίου, όταν το ιστορικό γήπεδο θα ανοίξει ξανά τις πύλες του με πλήρως ανανεωμένο αγωνιστικό χώρο.