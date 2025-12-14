Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 21:00 (Cosmote Sport 1) τον Βόλο στη Λεωφόρο, για την 14η αγωνιστική της Super League, στο ματς που ρίχνει την αυλαία στην 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Oι πράσινοι ευελπιστούν να αφήσουν πίσω τους τα αρνητικά αποτελέσματα των τελευταίων ημερών και να βγάλουν αντίδραση, επιστρέφοντας στις επιτυχίες.

Οι Θεσσαλοί είχαν επιβληθεί της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ στον πρώτο γύρο και θέλουν να εκμεταλλευτούν και την κούραση που θα κουβαλά το τριφύλλι μετά το ματς με τη Βικτόρια Πλζεν για το Europa League.

Η «λευκή» ισοπαλία με τους Τσέχους είχε … γεύση ήττας αφού οι «πράσινοι» έπαιζαν με παίκτη παραπάνω από το 35’, ενώ αυτό ήταν το δεύτερο σερί «Χ» μετά το 2-2 με την ΑΕΛ, στην περασμένη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ξεκινά την ομάδα του με τον Σίριλ Ντέσερς στην κορυφή.

Πιο συγκεκριμένα κάτω από τα γκολπόστ, στη τελευταία του εμφάνιση πριν αποχωρήσει για το Κόπα Άφρικα, βρίσκεται ο Αλμπάν Λαφόν, με τον Ντάβιντε Καλάμπρια δεξιά στην άμυνα, τον Γιάννη Κώτσιρα αριστερά και τους Πάλμερ-Μπράουν και Αχμέντ Τουμπά κεντρικό αμυντικό δίδυμο.

Στο χώρο του κέντρου θα είναι ο Πέδρο Τσιριβέγια με τον Μανώλη Σιώπη θα είναι τα κεντρικά χαφ, με τον Τάσο Μπακασέτα μπροστά τους.

Στα αριστερά της επίθεσης θα κινείται ο Ανάς Ζαρουρί, στα δεξιά ο Τετέ, με μοναδικό προωθημένο τον Σίριλ Ντέσερς.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κώτσιρας, Σιώπης, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί, Ντέσερς.