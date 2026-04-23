Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνέχισαν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού την προετοιμασία τους εν όψει του αγώνα της 3ης αγωνιστικής των play off με την ΑΕΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης», που θα διεξαχθεί στις 3 Μαΐου.

Ο Ανάς Ζαρουρί επέστρεψε στις προπονήσεις και έκανε ατομικό πρόγραμμα. Ο Μαροκινός αρχίζει να ξεπερνάει τον μυϊκό σπασμό που είχε στη μέση την περασμένη εβδομάδα κι απ’ τη Δευτέρα (27/4) αναμένεται να «μπει» σε φουλ πρόγραμμα και θα υπολογίζεται για τον αγώνα με τους «κιτρινόμαυρους».

Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να μπει στο πλήρες πρόγραμμα και ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν που συνέχισε το ειδικό πρόγραμμά του, κάνοντας κι ένα κομμάτι της προπόνησης της υπόλοιπης ομάδας.

Ατομικό ακολούθησε κι ο Τζούριτσιτς, μαζί με τον Κάτρη, ενώ θεραπεία έκαναν οι Σίριλ Ντέσερς και Μουσά Σισοκό.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, ενώ ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.