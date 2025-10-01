Με ένα σημαντικό πρόβλημα θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Πέμπτης (2/10, 19:45) τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, καθώς ο Σίριλ Ντέσερς δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του στον αστράγαλο (διάστρεμμα) που υπέστη την περασμένη Τετάρτη (24/9) στην τελευταία προπόνησης των «πράσινων» στη Βέρνη κι έμεινε εκτός αποστολής.

Ως εκ τούτου, ο Χρήστος Κόντης θα έχει μόλις έναν καθαρόαιμο φορ για τον αγώνα, τον Κάρολ Σφιντέρσκι, αφού εκτός ευρωπαϊκής λίστας έχουν τεθεί οι Μίλος Πάντοβιτς και Άλεξ Γερεμέγεφ, μαζί με τους Ντάνιελ Μαντσίνι και Τιν Γεντβάι.

Στον αντίποδα, ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι ξεπέρασε πλήρως τον ελαφρύ τραυματισμό του στο γόνατο, προπονήθηκε την Τετάρτη (1/10) σε φουλ πρόγραμμα και θα είναι διαθέσιμος για τον Κόντη. Ο δε Φακούντο Πελίστρι έκανε θεραπεία κι ατομικό πρόγραμμα, μαζί με τον Ντέσερς.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Διαθέσιμοι για τον αγώνα με την ολλανδική ομάδα είναι όλοι όσοι έχουν δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, πλην των τραυματιών Ντέσερς, Πελίστρι.

Αναλυτικά οι διαθέσιμοι παίκτες του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς:

-Τερματοφύλακες: Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης.

-Αμυντικοί: Καλάμπρια, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης (οι τρεις τελευταίοι είναι μέλη της List B).

-Μέσοι: Τσιριβέγια, Σιώπης, Ρενάτο Σάντσες, Μπακασέτας, Τσέριν, Ταμπόρδα, Τζούριτσιτς.

-Επιθετικοί: Ζαρουρί, Τετέ, Σφιντέρσκι.