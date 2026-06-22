Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε μία ακόμη σημαντική μεταγραφική κίνηση, καθώς ο Ινιάκι Πένια υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με το «τριφύλλι».
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Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε μία ακόμη σημαντική μεταγραφική κίνηση, καθώς ο Ινιάκι Πένια υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με το «τριφύλλι».
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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