Ο Ανάς Ζαρουρί ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην εμφατική, εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού επί της Γιούνγκ Μπόις με 4-1 στη Βέρνη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, καθώς σημείωσε χατ-τρικ κι άφησε το πρώτο έντονο «αποτύπωμά» του με τη φανέλα του «τριφυλλιού».

Οι «πράσινοι» τον απέκτησαν τον περασμένο Αύγουστου απ’ τη Λανς, όμως το καθεστώς της μεταγραφής του ήταν λίγο… θολό, ως προς τους όρους της μετακίνησής του από τη γαλλική ομάδα. Αυτό που ισχύει εντούτοις, είναι πως ο Ζαρουρί επί της ουσίας… ανήκει στον Παναθηναϊκό, καθώς στο deal με τη Λανς έχει μπει υποχρεωτική οψιόν αγοράς τον τον Ιούνιο του 2026, για ένα ποσό που φτάνει τα 2,7 εκατ. ευρώ.

Δεν υπάρχει κάποιος άλλος όρος που να αφορά αριθμό συμμετοχών ή τη θέση στην οποία θα τερματίσει ο Παναθηναϊκός στη Super League και οι «πράσινοι» καλούνται να καταβάλουν τα χρήματα προς τους Γάλλους, για να τον κάνουν μόνιμα δικό τους, με τον Ζαρουρί να έχει προσύμφωνο για νέο τριετές συμβόλαιο, με τις αποδοχές που έχει φέτος στο «τριφύλλι».