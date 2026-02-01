Ακόμα μία προσθήκη στο ρόστερ του στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου είναι έτοιμος να ολοκληρώσει ο Παναθηναϊκός. Ο Χάβι Ερνάντεθ βρίσκεται στην Αθήνα και αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «πράσινους», αφού πρώτα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Το «τριφύλλι» έχει έρθει σε συμφωνία με την Λεγανές για εξάμηνο δανεισμό του 27χρονου μπακ, ενώ το «deal» περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Χάβι Ερνάντεθ πέρασε το πρώτο μισό της σεζόν δανεικός στην Αλ Αραμπί της Ντόχα και επέστρεψε στην Ισπανία. Φέτος έχει παίξει σε 13 παιχνίδια, ενώ στην περσινή σεζόν στη La Liga μέτρησε 31 συμμετοχές με τη Λεγανές, έχοντας δύο γκολ και μία ασίστ.

Ο Ισπανός προορίζεται για εναλλακτική λύση του Γιώργου Κυριακόπουλου στο αριστερό πλευρό της άμυνας, καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ δεν υπολογίζει τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς.

Θα αποτελέσει την έκτη χειμερινή μεταγραφή των «πράσινων» μετά τους Τεττέη, Παντελίδη, Κοντούρη, Τσάβες και Αντίνο.

Ο Παναθηναϊκός, πλέον, αναμένεται να ολοκληρώσει και την απόκτηση του Μούσα Σισοκό από την Γουότφορντ.