Προσπάθεια να αγωνιστεί με κόσμο στο τελευταίο επίσημο παιχνίδι στο «Απόστολος Νικολαΐδης» κάνει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Με βάσει τα δεδομένα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί κεκλεισμένων των θυρών στο ματς με τον ΠΑΟΚ (12/5, 19:30) για την 6η και τελευταία αγωνιστική των playoffs, καθώς έχει τιμωρηθεί με μία αγωνιστική από την ΔΕΑΒ.

Οι «πράσινοι» κατέθεσαν αίτηση αναστολής της άμεσης εφαρμογής της απόφασης, και περιμένουν την απάντηση, ενώ παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν οι οπαδοί που έριξαν τις κροτίδες και προκάλεσαν την τιμωρία.

Οι «πράσινοι» αποφάσισαν να απαγορεύσουν την είσοδο των συγκεκριμένων οπαδών στο γήπεδο, ενώ θα τους αφαιρέσουν το δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου ή κάρτας διαρκείας.