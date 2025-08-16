Στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής προετοιμασίας της ομάδας για την επίτευξη της εισόδου στη League Phase του Europa League, ο Παναθηναϊκός ζήτησε σήμερα (16/8) επίσημα από τη Super League την αναβολή του παιχνιδιού της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με αντίπαλο τον ΟΦΗ.

Οι «πράσινοι», σύμφωνα με το πρόγραμμα της Super League, αντιμετωπίζουν την ομάδα της Κρήτης στις 24 Αυγούστου (19:45), δηλαδή ενδιάμεσα από τα δύο ματς απέναντι στη Σαμσουνσπόρ.

Υπενθυμίζεται πως από φέτος οι ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη έχουν το περιθώριο να ζητήσουν μια αναβολή σε παιχνίδι τους από τα προκριματικά ως και το φινάλε της League Phase.