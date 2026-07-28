Σε πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Πάκσι στο ΟΑΚΑ (Πέμπτη 30/3, 21:30, ΣΚΑΪ).

Έως τώρα η προπώληση έχει φτάσει τις 22.000, συνυπολογίζοντας και τις μέχρι σήμερα πωλήσεις των εισιτηρίων διαρκείας (12.000).

Η ζήτηση δείχνει ότι θα διατεθούν περίπου 3.000 εισιτήρια, ακόμα και με δεδομένο ότι δεν θα βρεθούν στο ΟΑΚΑ όλα τα διαρκείας λόγω του καλοκαιριού, στο ματς με τους Ούγγρους αναμένονται πάνω από 20.000 φίλοι του Παναθηναϊκού.

Το κάτω διάζωμα του ΟΑΚΑ χωράει πάνω από 30.000 φιλάθλους, άρα υπάρχει ακόμα περιθώριο και δεν θα χρειαστεί φυσιολογικά να ανοίξουν θύρες από το πάνω διάζωμα.