Ο Παύλος Παντελίδης αναφέρθηκε στον σοβαρό τραυματισμό του, περιγράφοντας τη συγκεκριμένη περίοδο ως την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του, αλλά τονίζοντας πως η περιπέτειά του τον έχει πεισμώσει ακόμη περισσότερο.

Ο 23χρoνος Έλληνας εξτρέμ μίλησε μεταξύ άλλων για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, για την πορεία του μέχρι σήμερα, τις δυσκολίες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει στην καριέρα του, για τη στήριξη των «Πράσινων».

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr