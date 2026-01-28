Στη σημασία που έχει για τον Παναθηναϊκό να τα… δώσει όλα απέναντι στη Ρόμα και να διεκδικήσει ένα καλό αποτέλεσμα στην αυριανή (29/1, 22:00) 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League αναφέρθηκε ο Μίλος Πάντοβιτς.

Ο Σέρβος επιθετικός (μοναδικός διαθέσιμος φορ των «πράσινων» για το ματς με τη Ρόμα) εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τους «τζαλορόσι», υπογραμμίζοντας πως το μόνο που πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός είναι να συνεχίσει να δουλεύει σκληρά…

Αναλυτικά ο Μίλος Πάντοβιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου:

-Για το καλύτερο πρόσωπο που βγάζει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη και το κίνητρό του με την Ρόμα: «Ξέραμε ότι περάσαμε στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης και είμαστε χαρούμενοι που το πετύχαμε. Αύριο έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι με την Ρόμα μπροστά στους οπαδούς και θεωρώ πως αν τα δώσουμε όλα μπορούμε να παίξουμε καλά και να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα».

-Για την αστάθεια στην απόδοση της ομάδας: «Στο ποδόσφαιρο υπάρχει ups and downs. Είναι φυσιολογικό. Χρειάζεται να δουλέψουμε καλύτερα και να βελτιωθούμε. Ελπίζω να ξεκινήσουμε ήδη από το επόμενο παιχνίδι».

-Για το γεγονός πως δεν έχει σκοράρει στο τελευταίο διάστημα: «Είχαμε μία καλή περίοδο πριν, αλλά τώρα έχω καιρό να σκοράρω. Είναι δύσκολο όπως για κάθε παίκτη όταν δεν σκοράρει, αλλά πρέπει να συνεχίσω να δουλεύω και να προσπαθώ. Ελπίζω πως στο επόμενο ματς θα σκοράρω και θα βοηθήσω την ομάδα»