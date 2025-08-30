Ο Μίλος Πάντοβιτς έφτασε το απόγευμα του Σαββάτου στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Ο 22χρονος Σέρβος επιθετικός της Μπάτσκα Τόπολα προορίζεται για τρίτος φορ των «πράσινων» πίσω από τον Κάρολ Σφιντέρσκι και τον παίκτη που θα αντικαταστήσει τον Φώτη Ιωαννίδη.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλο κλαμπ και νιώθω τιμή που είμαι εδώ για την ομάδα. Δεν είχα καμία αμφιβολία να έρθω. Από την πρώτη στιγμή που έμαθα για το ενδιαφέρον, ήθελα να έρθω εδώ», δήλωσε από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και συνέχισε:

«Ήξερα ότι έπρεπε να προετοιμαστούν για το ματς της Κυριακής, εύχομαι να πάρουμε τη νίκη κι έπειτα θα μιλήσω με τους συμπαίκτες μου. Ξέρω τους δυο Φίλιπ (σ.σ. Τζούριτσιτς και Μλαντένοβιτς) και θα μιλήσουμε σίγουρα.

Έχω μεγάλους στόχους. Γι’ αυτό ήρθα. Θέλω να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου. Για να μιλήσουμε για τους στόχους μας, θα πρέπει να μιλήσω και με τον κόουτς και να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου. Θα δώσω τα πάντα για τον Παναθηναϊκό».

Ο Πάντοβιτς, ύψους 1,85μ., αγωνίζεται από το καλοκαίρι του 2023 στην Μπάτσκα Τόπολα της Σερβίας ενώ είναι και μια φορά διεθνής με την εθνική Ανδρών της χώρας του. Ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Βοϊβοντίνα και του Ερυθρού Αστέρα ενώ αγωνίστηκε και στις Γκράφιτσαρ και Βοζντόβατς, από την οποία μεταγράφηκε το 2023 στην Μπάτσκα Τόπολα.

Με τη φανέλα της Μπάτσκα, αυτές τις δυο σεζόν, μέτρησε 93 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας 28 γκολ και 17 ασίστ, ενώ προ διετίας είχε σκοράρει και στον αγώνα εναντίον του Ολυμπιακού στο Europa League.