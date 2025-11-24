Ο Παναθηναϊκός πέτυχε την Κυριακή μία επιβλητική νίκη (3-0) στην έδρα του Πανσερραϊκού, συνεχίζοντας έτσι την ανοδική του πορεία στη Super League με τον Ράφα Μπενίτεθ στο τιμόνι.

Ο Μίλος Πάντοβιτς, στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα με τα «λιοντάρια», επισήμανε ότι οι «πράσινοι» παίζουν τώρα με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στην δική του παρουσία στην ομάδα, λέγοντας ότι ήταν δύσκολο να προσαρμοστεί στην αρχή, επισημαίνοντας ωστόσο ότι πλέον έχει αυξηθεί ο χρόνος συμμετοχής του, με αποτέλεσμα να έχει ανέβει και η ψυχολογία του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του 23χρονου άσου μετά την επικράτηση του «τριφυλλιού» στις Σέρρες:

-Πήρατε μία πάρα πολύ σημαντική νίκη και συνεχίζετε ένα επιτυχημένο σερί. Σας βοηθάει όλο αυτό ακόμη περισσότερο στο κομμάτι της ψυχολογίας ενόψει της συνέχειας;

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεχίζουμε από εκεί που… σταματήσαμε πριν απ’ το διάλειμμα των εθνικών ομάδων. Έχουμε 4 νίκες στα τελευταία 5 παιχνίδια μας με τον νέο προπονητή μας. Κι ελπίζω να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο. Αυτή η νίκη σημαίνει πολλά για εμάς, επειδή αποκτάμε ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και θέλουμε να πάμε έτσι και στο επόμενο και στο αμέσως επόμενο και στο επόμενο…».

-Ο Παναθηναϊκός δείχνει μία εντυπωσιακή αλλαγή στη νοοτροπία της. Στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό ξεπεράσατε κι ένα στοιχείο που σας κόστισε σε προηγούμενους αγώνες. Δηλαδή να σημειώνετε ένα γκολ και μετά να αγχώνεστε για το πώς θα κρατήσετε το αποτέλεσμα. Στην προκειμένη περίπτωση, στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν κυριαρχική…

«Όταν έρχεται ένας νέος προπονητής, αλλάζεις τη νοοτροπία σου. Τώρα παίζουμε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και φαίνεται αυτό. Το βλέπετε το αποτέλεσμα κι ευελπιστώ ότι θα συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο. Και είμαι σίγουρος πως τα καλύτερα είναι πια μπροστά μας».

-Στο προηγούμενο παιχνίδι σκόραρες, σ’ αυτό με τον Πανσερραϊκό έδωσες μία ασίστ. Είσαι ένα απ’ τα καλοκαιρινά αποκτήματα της ομάδας και πέρασες ένα σχετικά δύσκολο διάστημα προσαρμογής. Νιώθεις πλέον καλύτερα και με περισσότερη αυτοπεποίθηση;

«Ναι… Όταν ήρθα στον Παναθηναϊκό το κύριο “θέμα” μου ήταν δεν είχα κάνει προετοιμασία με την προηγούμενη ομάδα μου όπως θα ήθελα. Δεν είχα πολλά λεπτά εκεί και δεν γνωρίζω το λόγο. Και η αλήθεια είναι πως εξαιτίας αυτού ήταν λίγο δύσκολο στην αρχή να προσαρμοστώ όταν ήρθα εδώ. Όταν ήρθε ο νέος προπονητής μας στον Παναθηναϊκό, είχα περισσότερα λεπτά συμμετοχής και σίγουρα έχω αποκτήσει πια μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Και το βλέπετε άλλωστε και στον αγωνιστικό χώρο…».