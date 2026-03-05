Tην πρώτη του συνέντευξη, μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό, έδωσε ο Γιάννης Παπαδημητρίου, μιλώντας για τα πεπραγμένα του στους «πράσινους», στους οποίους παρέμεινε 2,5 χρόνια.

Ο πρώην τεχνικός διευθυντής του «τριφυλλιού» χαρακτήρισε επιτυχημένη σε γενικές γραμμές τη θητεία του στον σύλλογο, τονίζοντας πάντως ότι απέτυχε μόνο στον στόχο του πρωταθλήματος.

Μεταξύ άλλων τόνισε ότι δεν ήταν υπέρ της απομάκρυνσης του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενώ εμφανίστηκε σίγουρος ότι εάν δεν είχαν γίνει οι δομικές αλλαγές του Οκτωβρίου, η ομάδα θα ήταν τώρα πολύ πιο κοντά στην κορυφή.

