Πρωτόγνωρη ήταν η εμπειρία που έζησε ο πιο γρήγορος φίλος του Παναθηναϊκού. Ο φίλαθλος που παρήγγειλε πρώτος την φανέλα του Αζεντίν Ουναΐ, είδε τον Μαροκινό να του την παραδίδει… αυτοπροσώπως!

Η έκπληξη ολοκληρώθηκε με φωτογραφίες και αυτόγραφα στη νέα φανέλα του Μαροκινού, ο οποίος έχει προκαλέσει ντόρο με την επιστροφή του στους «πράσινους».