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Πρωτόγνωρη ήταν η εμπειρία που έζησε ο πιο γρήγορος φίλος του Παναθηναϊκού. Ο φίλαθλος που παρήγγειλε πρώτος την φανέλα του Αζεντίν Ουναΐ, είδε τον Μαροκινό να του την παραδίδει… αυτοπροσώπως!
Η έκπληξη ολοκληρώθηκε με φωτογραφίες και αυτόγραφα στη νέα φανέλα του Μαροκινού, ο οποίος έχει προκαλέσει ντόρο με την επιστροφή του στους «πράσινους».
Η πρώτη παραγγελία της φανέλας Ounahi έκρυβε μία ξεχωριστή έκπληξη. 👀☘️
Ο πρώτος φίλαθλος που την παρήγγειλε δεν περίμενε απλώς το δέμα του… γιατί τη νέα του φανέλα τού την παρέδωσε ο ίδιος ο Azzedine! 💚#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/cET89HnAAH
— Panathinaikos F.C. (@paofc_) September 3, 2026