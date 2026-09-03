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Πρωτόγνωρη ήταν η εμπειρία που έζησε ο πιο γρήγορος φίλος του Παναθηναϊκού. Ο φίλαθλος που παρήγγειλε πρώτος την φανέλα του Αζεντίν Ουναΐ, είδε τον Μαροκινό να του την παραδίδει… αυτοπροσώπως!

Η έκπληξη ολοκληρώθηκε με φωτογραφίες και αυτόγραφα στη νέα φανέλα του Μαροκινού, ο οποίος έχει προκαλέσει ντόρο με την επιστροφή του στους «πράσινους».

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