Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο (9/11, 21:00) και ο Γιάννης Αλαφούζος έδωσε το «παρών» στις εγκαταστάσεις του συλλόγου.

Ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» θέλησε να βρεθεί δίπλα στην ομάδα, δύο μέρες μετά το σπουδαίο «διπλό» στη Σουηδία απέναντι στη Μάλμε και με τον Μπενίτεθ να δουλεύει εντατικά με τους ποδοσφαιριστές του ώστε να τους περάσει τις δικές τους προπονητικές πεποιθήσεις και τα «πιστεύω» του.

Ο Γιάννης Αλαφούζος μίλησε με τους ανθρώπους της ομάδας, τους εξέφρασε την απόλυτη στήριξή του στην προσπάθεια και τη δουλειά που κάνουν και οι «πράσινοι» γνωρίζουν την κρισιμότητα -παρά τη μεγάλη βαθμολογική διαφορά- του αγώνα της Κυριακής με τον φορμαρισμένο «δικέφαλο του Βορρά» που θα επισκεφθεί το «Απόστολος Νικολαΐδης».

Xα.Π.

