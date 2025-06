Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τη νέα εκτός έδρας εμφάνισή του. Πρόκειται για λευκή φανέλα που συνδυάζει vintage στοιχεία με σύγχρονη τεχνολογία και θα χρησιμοποιηθεί τη σεζόν 2025/26.

Ο κλασικός γιακάς και οι πράσινες λεπτομέρειες στα μανίκια παραπέμπουν στις εποχές του Γουέμπλεϊ, ενώ η λέξη «ΠΑΟ» στο πίσω μέρος του γιακά, είναι γραμμένη με την εμβληματική γραφή εκείνης της εποχής.

«Η νέα εκτός έδρας εμφάνιση του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 2025-26 είναι εδώ, και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά φέρει την υπογραφή της Adidas, συνδυάζοντας την κορυφαία ποιότητα με την αυθεντική «πράσινη» ταυτότητα του συλλόγου.

Μια φανέλα που κοιτάζει σταθερά στο σήμερα, με σεβασμό στις ένδοξες σελίδες του παρελθόντος. Το λευκό παραμένει ο βασικός χρωματικός τόνος της εκτός έδρας εμφάνισης του συλλόγου, αλλά εφέτος πλαισιώνεται από επιπλέον vintage λεπτομέρειες που ξεχωρίζουν: το κεντητό Τριφύλλι στο στήθος, ο εντυπωσιακός ρετρό γιακάς και το “ΠΑΟ” με την εμβληματική γραφή της εποχής του Γουέμπλεϊ στην πλάτη, συνθέτουν ένα αποτέλεσμα γεμάτο χαρακτήρα και ιστορία.

Είναι κάτι παραπάνω από μία εμφάνιση. Είναι μια σύνδεση γενεών. Μια υπενθύμιση ότι το Τριφύλλι δεν είναι απλώς ένα σύμβολο, αλλά κομμάτι της ποδοσφαιρικής κληρονομιάς της Αθήνας, της Ελλάδας».

A timeless classic. The new Panathinaikos 25/26 Away Jersey by Adidas inspired by our heritage ⚪☘️

Available at https://t.co/0QzcbH3qi6 #PAOFC #Panathinaikos #adidas #adidas_football pic.twitter.com/g7exyGGxik

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) June 30, 2025