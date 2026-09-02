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Στα άκρα φαίνεται ότι έχουν φτάσει οι σχέσεις του Αζεντίν Ουναΐ με την Τζιρόνα, λίγες ώρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας για τις ευρωπαϊκές λίστες.
Σύμφωνα με καταλανικά ΜΜΕ, ο 26χρονος Μαροκινός μέσος έχει ενημερώσει την Τζιρόνα πως επιθυμεί να αποχωρήσει. Η ισπανική ομάδα, ωστόσο, διατηρεί υψηλές απαιτήσεις και δεν δείχνει διατεθειμένη να συζητήσει πρόταση κάτω από τα 15 εκατ. ευρώ, ενώ η ρήτρα αποδέσμευσής του φέρεται να φτάνει τα 25 εκατ. ευρώ.
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