Ο Παναθηναϊκός καλείται να αλλάξει… τσιπάκι, αφήνοντας πίσω του τη συντριβή από την ΑΕΚ, με στόχο να καταφέρει να αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα την Πέμπτη (22/1, 22:00, ANT1, Cosmote Sport 4) στην έδρα της Φερεντσβάρος.

Ο Φακούντο Πελίστρι, στη συνέντευξη Τύπου, εν όψει του αγώνα με τους Ούγγρους για τη League Phase του Europa League, έστειλε σύνθημα αντεπίθεσης, τονίζοντας ότι αυτός και οι συμπαίκτες του θα πρέπει να σηκώσουν κεφάλι και να φέρουν την ομάδα εκεί που της αξίζει.

«Ήταν ένα βαρύ χτύπημα, αλλά τώρα έχουμε μπροστά μας ένα άλλο παιχνίδι. Στόχος μας είναι να κάνουμε το καλύτερο για να αποσπάσουμε τη νίκη και να συνεχίσουμε στη διοργάνωση», τόνισε αρχικά ο Ουρουγουανός εξτρέμ για τη βαριά ήττα στο αθηναϊκό clasico με την ΑΕΚ.

Κληθείς να μιλήσει για το τι έχουν συζητήσει οι παίκτες μεταξύ τους για την εικόνα της ομάδας και τι μήνυμα στέλνουν στον κόσμο του Παναθηναϊκού, είπε: «Οι παίκτες έχουμε πρώτοι τη συναίσθηση και συνεχίζουμε την καθημερινή δουλειά. Οι φίλαθλοι θέλουμε να ξέρουν ότι σε κάθε αγώνα θα μπαίνουμε με ψηλά το κεφάλι για να φέρουμε τον Παναθηναϊκό εκεί που αξίζει. Υπάρχουν στον αθλητισμό δύσκολες στιγμές, αλλά εμείς θέλουμε να δίνουμε τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο».

Τέλος, ερωτηθείς για τη μακρά του απουσία λόγω τραυματισμού, είπε: «Πράγματι, ήμουν για μια μεγάλη περίοδο αναγκασμένος να απέχω. Είναι δύσκολο να μην μπορείς να βοηθήσεις τους συμπαίκτες σου. Τώρα όμως είμαι απολύτως καλά. Θέλουμε να είμαστε ετοιμοπόλεμοι και να δώσουμε τις μάχες μας σε όλα τα μέτωπα. Κρατάμε ψηλά το κεφάλι και κοιτάζουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό στον αγώνα με τη Φερεντσβάρος».