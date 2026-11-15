Ο περιορισμένος χρόνος συμμετοχής του στον Παναθηναϊκό ήταν ένα από τα θέματα για τα οποία ρωτήθηκε ο Φακούντο Πελίστρι, όσο βρισκόταν στην αποστολή της εθνικής Ουρουγουάης.

Σε συνέντευξή του στο «El Espectador», ο διεθνής εξτρέμ μίλησε για την κατάστασή του στους «πράσινους» και ξεκαθάρισε ότι, προς το παρόν, έχει στραμμένη την προσοχή του στις άμεσες υποχρεώσεις του.

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