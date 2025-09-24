Ο Παναθηναϊκός έχει αφήσει πίσω του το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και πλέον έχει επικεντρωθεί στον αυριανό αγώνα του με τη Γιούνγκ Μπόις, για την πρεμιέρα της League του Europa League.

Η αποστολή των «πρασίνων» αναχώρησε το πρωί της Τετάρτης από το «Ελ. Βενιζέλος» με προορισμό την Βέρνη.

Το απόγευμα στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη Τύπου του Χρήστου Κόντη, ενώ μία ώρα αργότερα η ομάδα θα προπονηθεί στο «Stadion Wankdorf», όπου θα διεξαχθεί η αυριανή αναμέτρηση.

Ο τεχνικός του τριφυλλιού» δεν ανακοίνωσε αποστολή για την αυριανή αναμέτρηση, ωστόσο δεδομένα δεν έχει στην διάθεση του τον Φακούντο Πελίστρι που ταλαιπωρείται από θλάση.