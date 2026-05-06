Ο Τιν Γεντβάι βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό, με την επιστροφή του στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ να συγκεντρώνει πλέον πολλές πιθανότητες.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών έχουν προχωρήσει σημαντικά, ενώ ανάλογες πληροφορίες μεταφέρουν και κροατικά Μέσα. Ο 30χρονος διεθνής στόπερ, φιναλίστ με την Κροατία στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2018, δεν φαίνεται να βρίσκεται στα βασικά πλάνα και εξετάζει ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

