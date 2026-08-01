Σοβαρότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις είναι τα νέα για τον Παύλο Παντελίδη, καθώς ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε πως ο χρόνος αποθεραπείας του υπολογίζεται πλέον στους έξι με επτά μήνες.

Ο νεαρός εξτρέμ υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική αποκατάσταση σύνθετου κατάγματος της δεξιάς ποδοκνημικής με συνοδό συνδεσμική αστάθεια. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ορθοπαιδικό χειρουργό Δρ. Διονύσιο Χίσσα και την ομάδα του.

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