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Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε πλήρη μεταγραφική εγρήγορση με το scouting να είναι… ανοιχτό σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά εν όψει των αλλαγών που θέλει να κάνει ο Γιάκουμπ Νίστρουπ στον άξονα της μεσαίας γραμμής.
Οι «πράσινοι αναζητούν δημιουργικό χαφ τύπου «8» με δυνατότητα να αγωνίζεται και στην θέση «6-8», χωρίς όμως να περιορίζονται αποκλειστικά σε μια κατηγορία παιχτών.
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