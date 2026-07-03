Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε πλήρη μεταγραφική εγρήγορση με το scouting να είναι… ανοιχτό σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά εν όψει των αλλαγών που θέλει να κάνει ο Γιάκουμπ Νίστρουπ στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Οι «πράσινοι αναζητούν δημιουργικό χαφ τύπου «8» με δυνατότητα να αγωνίζεται και στην θέση «6-8», χωρίς όμως να περιορίζονται αποκλειστικά σε μια κατηγορία παιχτών.

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