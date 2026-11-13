Οι φίλοι του Παναθηναϊκού έκαναν ανάρπαστα σε χρόνο ρεκόρ τα 3.300 εισιτήρια που τέθηκαν στη διάθεσή τους για το εκτός έδρας παιχνίδι της ομάδας τους με τη Φράιμπουργκ (10/12),στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League.

Οι φίλαθλοι του «τριφυλλιού» επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά την έμπρακτη στήριξή τους στην ομάδα του Νίστρουπ και ετοιμάζονται να κάνουν… απόβαση στη Γερμανία.

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