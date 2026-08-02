Ο Σίριλ Ντέσερς είναι έτοιμος να επιστρέψει σε πλήρη αγωνιστική δράση. Η πορεία της αποθεραπείας του μετά την επέμβαση για τη συρραφή τένοντα στον ορθό μηριαίο μυ εξελίχθηκε με τον τρόπο κι έτσι το ιατρικό τιμ άναψε το «πράσινο» φως για να ενσωματωθεί στο πλήρες πρόγραμμα προπόνησης της ομάδας.

Πρόκειται για μία εξέλιξη που περιμένει τόσο ο Τζέικομπ Νίστρουπ, όσο κι όλοι οι υπόλοιποι στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Παναθηναϊκού, προκειμένου να αποκτήσει το «τριφύλλι» ακόμη μεγαλύτερη διάσταση στο επιθετικό της παιχνίδι.

Ο Ντέσερς το καλοκαίρι έκανε θεραπείες και ενδυνάμωση, πήγε στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία και συνέχισε με τον ίδιο τρόπο το πρόγραμμα του. Έτσι, μετράει… αντίστροφα για την πλήρη επάνοδό του.

Αν όλα κυλήσουν ομαλά θα είναι διαθέσιμος για το πρώτο ματς των play off του Conference League, σε περίπτωση φυσικά που ο Παναθηναϊκός προκριθεί στα ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948.