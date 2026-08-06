Το ενδιαφέρον των φιλάθλων του Παναθηναϊκού για τον αγώνα ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Βουλγαρία είναι πολύ μεγάλο. Μετά την ισοπαλία 1-1 των δύο ομάδων στο ΟΑΚΑ υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση στον κόσμο του «τριφυλλιού» και ειδικά στη Μακεδονία.

Εν όψει της αναμέτρησης της προσεχούς Τρίτης (11/8) στη Βουλγαρία, η ζήτηση των 1.600 εισιτηρίων που αναλογούν στον Παναθηναϊκό για τη ρεβάνς στο «Βασίλ Λέφσκι» της Σόφιας είναι πολύ μεγάλη και ήδη η προπώληση να έχει φτάσει τα 1.000 «κομμάτια».

Με την εξέλιξή αυτή και δεδομένου ότι απομένουν ακόμη τουλάχιστον τέσσερις ημέρες διάθεσης, είναι πολύ πιθανό να εξαντληθούν και τα 1.600 «μαγικά χαρτάκια».