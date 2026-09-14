Την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ-Εντίν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο 24χρονος αριστερός μπακ θα αγωνιστεί στους «πράσινους» με τη μορφή μονοετούς δανεισμού από τη Ρόμα, ενώ το τριφύλλι διατηρεί οψιόν αγοράς για το προσεχές καλοκαίρι.

Να σημειωθεί ότι η Ρόμα τον Φεβρουάριο του 2025 τον αγόρασε έναντι 8 εκατ. ευρώ από την Τβέντε, ενώ πέρσι αγωνίστηκε δανεικός στην Αϊντχόφεν, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr