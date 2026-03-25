Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε νέο βίντεο με την πρόοδο των εργασιών του νέου γηπέδου του τριφυλλιού που ετοιμάζεται στον Βοτανικό και θα είναι έτοιμο από την έναρξη της σεζόν 2027-28.

Μια πιο πρόσφατη εικόνα από το στάδιο των εργασιών στο νέο γήπεδο έδωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, μέσα από βίντεο που δείχνει την διαδικασία τοποθέτησης των εξεδρών που κάνουν πλέον την εμφάνισή τους, ενώ οι εργασίες προχωρούν σύμφωνα με το πλάνο, όπως ενημέρωσε χαρακτηριστικά η πράσινη ΠΑΕ.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr