Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ) ανακοίνωσε σειρά διοικητικών κυρώσεων σε ομάδες και άτομα, έπειτα από επεισόδια που σημειώθηκαν σε πρόσφατες αθλητικές αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Τα περιστατικά αφορούν καταστροφές καθισμάτων από φιλάθλους του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ σε αγώνες της Super League, καθώς και επίθεση δύο ανηλίκων σε αθλητή εφηβικού αγώνα μπάσκετ στο Αγρίνιο.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής, που συνοδεύονται από πρόστιμα ύψους έως και 10.000 ευρώ, εκδόθηκαν στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα.

Αναλυτικά:

«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

1.Την Έκθεση συμβάντων της Δ/νσης Αστυνομίας Μαγνησίας, και τις Εκθέσεις του Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής (SUPER LEAGUE 1) και της ΔΕΑΒ, από τις οποίες προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια της αθλητικής συνάντησης που διεξήχθη στο Πανθεσσαλικό Βόλου την 1/11/2025 μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ, έλαβε χώρα από φιλάθλους της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ βίαιη καταστροφή σαράντα (40) περίπου πλαστικών καθισμάτων του ανωτέρω Σταδίου,

επέβαλε στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

Εφαρμογή του άρθρου 1 ν.4326/2015, παρ.1 και 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν.5224/2025.

2. Τις Εκθέσεις συμβάντων της Δ/νσης Αστυνομίας Σερρών και το βιντεοληπτικό υλικό του αγώνα που της διαβίβασε το ΑΤ Σερρών, από τις οποίες προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια της αθλητικής συνάντησης που διεξήχθη στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών στις 2/11/2025 μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ -ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έλαβε χώρα από φιλάθλους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ βίαιη καταστροφή τριάντα εννέα (39) πλαστικών καθισμάτων του ανωτέρω Σταδίου,

επέβαλε στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

Εφαρμογή του άρθρου 1 ν.4326/2015, παρ.1 και 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν.5224/2025.

3. Την Έκθεση συμβάντων της αρμόδιας αστυνομικής αρχής και το Φύλλο Αγώνα καθώς και τις Εκθέσεις των Διαιτητών, από τα οποία προκύπτει ότι αμέσως μετά τη λήξη της αθλητικής συνάντησης που διεξήχθη στο ΔΑΚ Αερογέφυρας Αγρινίου, στις 2-11-2025, μεταξύ των ομάδων καλαθοσφαίρισης «ΓΕΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80», στο πλαίσιο του πρωταθλήματος εφήβων της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης ΒΔ Ελλάδας (ΕΣΚΑΒΔΕ) αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, δύο ανήλικοι θεατές εισήλθαν παράνομα στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκαν σε ανήλικο αθλητή της γηπεδούχου ομάδας, ρίχνοντάς τον ο ένας εξ αυτών στον αγωνιστικό χώρο ο δε δεύτερος χτυπώντας τον με κλωτσιές στο σώμα και στο κεφάλι,

επέβαλε στον πρώτο από αυτούς διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ στο δε δεύτερο διοικητικό πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

Εφαρμογή άρθρου 1 ν.4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν.5224/2025».