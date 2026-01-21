Ο Παναθηναϊκός έχει φουλάρει τις… μηχανές του σε μεταγραφικό επίπεδο, προκειμένου να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το έμψυχο δυναμικό του.

Την ώρα που η υπόθεση της απόκτησης του Άλεξ Κραλ φαίνεται ότι έχει μπει στην τελική ευθεία, με τις διαπραγματεύσεις των «πρασίνων» με την Ουνιόν Βερολίνου να είναι πλέον στο τελευταίο στάδιο, οι Κροάτες κάνουν λόγο για αρκετά προχωρημένο ενδιαφέρον του «τριφυλλιού» για τον 20χρονο δημιουργικό μέσο Αντριάνο Γιάγκουσιτς της Σλάβεν Μπέλουπο.

