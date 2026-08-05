Οι μεγάλες πορείες στην Ευρώπη χτίζονται με μικρά, σταθερά βήματα. Δεν κρίνονται μόνο από την λάμψη των ονομάτων, αλλά από την ικανότητα να ξεπερνάς κάθε εμπόδιο που εμφανίζεται στο δρόμο. Απόψε (21:30, ΣΚΑΙ) ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του ακόμη μία τέτοια πρόκληση φιλοξενώντας την ΤΣΣΚΑ 1948 στο ΟΑΚΑ για το πρώτο παιχνίδι του 3ου προκριματικού γύρου του Conference League .

Οι «πράσινοι» θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να πάρουν αποτέλεσμα που θα τους δώσει σημαντικό προβάδισμα εν όψει της ρεβάνς στη Βουλγαρία την επόμενη εβδομάδα.

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