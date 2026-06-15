Όλο την αποχαιρετάει κι όλο εκεί μένει… ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην Λεωφόρο για ένα δυνατό παιχνίδι προετοιμασίας απέναντι στην ελβετική Γκρασχόπερς , σε ένα παιχνίδι που θα αποτελέσει σημαντικό «τεστ» εν όψει των προκριματικών του Conference League.

Η αναμέτρηση έχει οριστεί για τις 11 Ιουλίου και εντάσσεται στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας των «πράσινων», οι οποίοι θα επιστρέψουν στο γήπεδο της Λεωφόρου για μια πρόβα πριν από τις επίσημες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

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