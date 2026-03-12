Ο Παναθηναϊκός παρότι από το 59΄έπαιζε με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Ζαρουρί (με 2η κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Εζαλζουλί), νίκησε 1-0 την Μπέτις στο ΟΑΚΑ στον πρώτο αγώνα για τη φάση των «16» του Europa League.

Σε μια εβδομάδα στην Ανδαλουσία θα διεκδικήσει την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Αν το πετύχει, θα συμβεί για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ο Ταμπόρδα στο 88΄.

