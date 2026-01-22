Με αρκετές απουσίες λόγω τραυματισμών, αποχωρήσεων παικτών που ήταν στην ευρωπαϊκή λίστα και δεν μπορούν να αντικατασταθούν έως το τέλος της League Phase του Europa League και ποδοσφαιριστών που δεν υπολογίζονται απ’ τον Ράφα Μπενίτεθ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Φερεντσβάρος στην Groupama Arena της Βουδαπέστης (22/1, 22:00, ANT1, COSMOTE SPORT 4 HD), αναζητώντας ένα αποτέλεσμα που θα τον φέρει ακόμη πιο κοντά στα νοκ-άουτ.

Οι «πράσινοι» στο ματς για την 7η «στροφή» της εφετινής διοργάνωσης θα αγωνιστεί κάτω από… πολικές συνθήκες, καθώς το θερμόμετρο την ώρα του αγώνα θα δείχνει -7 βαθμούς Κελσίου.

Το «τριφύλλι» αναζητά βαθμό ή βαθμούς για να εξασφαλίσει την παρουσία του στην πρώτη 24άδα, ενώ σε μία ενδεχόμενη νίκη θα διατηρήσει «ζωντανό» και τον στόχο της πρώτης οκτάδας που οδηγεί απευθείας στη φάση των «16» του Europa League.

Ο Μπενίτεθ αναμένεται να παρατάξει τον Παναθηναϊκό με τριάδα στην άμυνα. Μπροστά απ’ τον Αλμπάν Λαφόν, θα ξεκινήσουν οι Ίνγκι Ίνγκασον, Έρικ Πάλμερ-Μπράουν και Αχμέντ Τουμπά, με τον Ντάβιντε Καλάμπρια δεξιά και τον Γιώργο Κυριακόπουλο αριστερά σε ρόλους φουλ μπακ.

Στη μεσαία γραμμή ο Πέδρο Τσιριβέγια κι ο Τάσος Μπακασέτας θα έχουν τις δύο απ’ τις τρεις θέσεις, με τον Ρενάτο Σάντσες να διεκδικεί την άλλη θέση απ’ τον Άνταμ Τσέριν. Πιο μπροστά ο Φακούντο Πελίστρι θα έχει πιο «ελεύθερο» ρόλο πίσω απ’ τον φορ, που θα είναι είτε ο Κάρολ Σφιντέρσκι, είτε ο Μίλος Πάντοβιτς.

Απ’ την αποστολή των «πράσινων» στη Βουδαπέστη απουσιάζει ο Σιρίλ Ντέσερς, ο οποίος υπέστη ρήξη τένοντα στον ορθό μηριαίο του δεξιού ποδιού, στη διάρκεια των υποχρεώσεών του με την εθνική Νιγηρίας στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Νοκ άουτ είναι και ο τραυματίας Τζούριτσιτς, ενώ δεν υπολογίζεται ο Μλαντένοβιτς.

Οι Ανδρέας Τεττέη και Παύλος Παντελίδης δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί ακόμη να κάνει αλλαγές στην ευρωπαϊκή του λίστα.

Στον αντίποδα, ο Ισπανός προπονητής συμπεριέλαβε στην αποστολή για την Ουγγαρία και τον Γιώργο Κάτρη στη list B.

Την αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τη Φερεντσβάρος συγκροτούν 20 παίκτες που είναι οι Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ρενάτο Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ–Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος.

Σε ότι αφορά την Φερεντσβάρος, οι Ούγγροι βρίσκονται σε ένα κακό φεγγάρι με απανωτά αρνητικά αποτελέσματα. Στα τελευταία πέντε παιχνίδια η ομάδα του Ρόμπι Κιν, μετράει μόλις μία νίκη, μία ισοπαλία και τρεις ήττες, παρουσιάζοντας ένα ασταθές πρόσωπο.

Οι Ούγγροι παραχώρησαν τον Μπάρναμπας Βάργκα στην ΑΕΚ και τον 20χρονο μέσο Άλεξ Τοθ στην Μπόρνμουθ. Το κενό του Βάργκα θα καλύψει το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Φράνκο Κοβάσεβιτς, ο οποίος έρχεται από την Τσέλιε και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο αποψινό ματς.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Φερεντσβάρος (Ρόμπι Κιν): Γκροφ, Σισέ, Ραϊμάικερς, Ζάλαϊ, Μάκρεκιτς, Καντού, Κανιτσόφσκι, Ότβος, Ο’Ντουόντα, Πέσιτς, Ντέλε

Παναθηναϊκός (Ράρα Μπενίτεθ): Λαφόν, Τουμπά, Ίνγκασον, Πάλμερ Μπράουν, Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, Σάντσες, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Πελίστρι, Σφιντέρσκι.

Διαιτητής: Μίκολα Μπαλάκιν (Ουκρανία)

Βοηθοί: Ολεξάντρ Μπερκούτ, Βίκτορ Ματιάς

4ος: Βίταλι Ρομάνοφ

VAR: Ντένις Σίρμαν, Νμίτρο Παντσίσιν