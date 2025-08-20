Ο προπονητής της Σαμσουνσπόρ, Τόμας Ράις, μίλησε (20/8) στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου, εν όψει του πρώτου αγώνα με τον Παναθηναϊκό (21/9, 21:00, Cosmote Sport 1) για τα play off του Europa League.

«Θέλουμε να διατηρήσουμε την αγωνιστική μας φιλοσοφία αυτή τη σεζόν. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας δυνατός αντίπαλος. Ήρθαμε εδώ όχι μόνο για να είμαστε εδώ, αλλά για να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Παρά τις αλλαγές στην ομάδα, είμαστε στο σωστό δρόμο. Η δύναμή μας, αυτό που μας ξεχωρίζει, είναι η ομαδική μας εργασία και η ενότητα που έχουμε επιτύχει.

Θα είναι πολύ σημαντικό να παίξουμε χωρίς φόβο εναντίον του Παναθηναϊκού. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση».

Ζεκί Γιαβρού:« Θέλουμε να στενοχωρήσουμε τον κόσμο του Παναθηναϊκού»

Ο Ζεκί Γιαβρού εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της τουρκικής ομάδας:

«Ήρθαμε εδώ με περηφάνια, ευτυχία για να εκπροσωπήσουμε την κοινότητά μας και τη χώρα μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα στην Ευρώπη. Είναι ένας δύσκολος αντίπαλος, αλλά και εμείς δεν είμαστε εύκολοι στόχοι.

Κανένας αγώνας δεν μπορεί να κερδηθεί, αν δεν παίξουμε στο γήπεδο. Πολλοί, ίσως, πιστεύουν πως ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί στους αγώνες με τη Σαμσουνσπόρ, όμως, εμείς θέλουμε να στενοχωρήσουμε τον κόσμο του».