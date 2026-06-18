Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα φιλικά του καλοκαιριού θα δώσει ο Παναθηναϊκός, καθώς στις 4 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ στην Ολλανδία, στο τελευταίο του παιχνίδι πριν ολοκληρωθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Η αναμέτρηση, όπως ανακοίνωσε ο Σύλλογος της Ολλανδίας, θα διεξαχθεί στις 5μμ στο «Sportpark De Zanderij» και αναμένεται να αποτελέσει ένα δυνατό τεστ για το σύνολο του Γιάκομπ Νίστρουπ, λίγες εβδομάδες πριν από τις πρώτες επίσημες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της νέας σεζόν. Ο Δανός τεχνικός θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα απέναντι σε έναν αντίπαλο υψηλού επιπέδου, με στόχο να βγάλει πολύτιμα συμπεράσματα για την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας του.

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