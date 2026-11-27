O Ελμίν Ραστόντερ έκανε δηλώσεις μετά την ήττα του Παναθηναϊκού με 3-2 από τη Νόρτζελαντ, χαρακτηρίζοντας θετικό το γεγονός ότι οι παίκτες δεν θα έχουν χρόνο να επηρεαστούν από το αποτέλεσμα αφού ακολουθεί το παιχνίδι με τον Ατρόμητο (29/11, 17:00).

Ο Ελβετός επιθετικός του τριφυλλιού αρχικά ανέφερε ότι ο ίδιος και οι συμπαίκτες του γνώριζαν ότι είχαν να αντιμετωπίσουν μία εξαιρετική ομάδα, ωστόσο πλήρωσαν τα λάθη τους για να γνωρίσουν τελικά την ήττα. Δήλωσε χαρούμενος για το γκολ και την ασίστ που μοίρασε ωστόσο δεν στάθηκε εκεί αφού δεν έδωσε το επιθυμητό αποτέλεσμα στους πράσινους.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr