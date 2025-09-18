Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ φέρεται να είναι ο βασικός στόχος του Παναθηναϊκού για τη θέση του προπονητή, με τον Ουκρανό τεχνικό όμως να δηλώνει άγνοια για τα σενάρια που τον εμπλέκουν με το «τριφύλλι».

Πιο συγκεκριμένα, ο παλαίμαχος άσος των Ντιναμό Κιέβου και Τότεναμ, μιλώντας σε Μέσο της πατρίδας του, διέψευσε όλα τα σχετικά σενάρια, τονίζοντας ότι είναι απόλυτα προσηλωμένος στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Ουκρανίας, όπου είναι ομοσπονδιακός προπονητής.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στο «ukrfootball.ua»:

Στον ελληνικό Τύπο γράφεται ότι ενδιαφέρεται για εσάς ο Παναθηναϊκός και ότι μπορεί να γίνετε ο νέος του προπονητής. Ισχύει κάτι τέτοιο;

«Ρωτήστε τους ίδιους, τους Έλληνες δημοσιογράφους, που τα γράφουν αυτά. Έχω ενεργό συμβόλαιο με την Ουκρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία· πώς θα μπορούσα να διαπραγματεύομαι με άλλον σύλλογο; Αυτά είναι όλα φήμες».

Εσάς θα σας ενδιέφερε πάντως μια προοπτική στον Παναθηναϊκό; Είναι άλλωστε ένας από τους μεγάλους συλλόγους του ελληνικού ποδοσφαίρου.

«Εμένα με ενδιαφέρει να δουλεύω με την Εθνική Ουκρανίας».