Την αήττητη πορεία του συνέχισε ο Παναθηναϊκός και επί της Καλαμάτας την οποία νίκη με 1-0, αλλά αυτό το γκολ του Ανδρέα Τετέι, είχε ξεχωριστή σημασία. Οι «πράσινοι» έφτασαν τα 13 πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν χωρίς ήττα, καταγράφοντας νέο ρεκόρ για τον σύλλογο σε αγωνιστική περίοδο που περιλαμβάνει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ ξεπέρασε την επίδοση των 11 αγώνων που είχε σημειωθεί τρεις φορές: τη σεζόν 1995-96 με προπονητή τον Χουάν Ραμόν Ρότσα, το 1999-2000 με τον Γιάννη Κυράστα και το 2000-01 όταν στον πάγκο του κάθονταν ο Άγγελος Αναστασιάδης.

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