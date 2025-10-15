Παίκτες του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρούνται οι Ανδρέας Τετέι και Παύλος Παντελίδης, καθώς το «τριφύλλι» κατάφερε να κλείσει τους δύο κορυφαίους παίκτες της Κηφισιάς, που έχουν λάμψει στο εφετινό πρωτάθλημα της Super League.

Έπειτα από ρελάνς που πραγματοποίησε το «τριφύλλι» οι δύο παίκτες θα ντυθούν στα «πράσινα», σε ένα deal που θα ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Τα ακριβή ποσά του deal

Η απόκτηση του Ανδρέα Τετέι θα στοιχίσει 2,2 εκατομμύρια ευρώ στο «τριφύλλι», ενώ αυτή του Παύλου Παντελίδη τα 800.000 ευρώ.

Ο πρώτος αναμένεται να ενταχθεί τον Ιανουάριο στον Παναθηναϊκό, ενώ ο δεύτερος, ο οποίος πρόσφατα έγινε διεθνής, λαμβάνοντας κλήση από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική, θα μετακομίσει στο Κορωπί το καλοκαίρι.

Πλέον, μένει να αποσαφηνιστεί το ποσοστό μεταπώλησης που θα διατηρήσει η Κηφισιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι «πράσινοι» προσέγγισαν την Κηφισιά, κι ενώ όλα έδειχναν ότι άλλες μεγάλες ελληνικές ομάδες είχαν πάρει το προβάδισμα για την απόκτηση των δύο παικτών, κατάφεραν εν τέλει να τους κλείσουν «πακέτο».

Ως γνωστόν ο Παναθηναϊκός θέλει να ενισχύσει τον ελληνικό κορμό του ρόστερ του και γι’ αυτόν τον λόγο εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για την απόκτηση των Τετέι-Παντελίδη., που εξαργύρωσαν τις εξαιρετικές εμφανίσεις τους με αυτήν τη μεταγραφή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τετέι, ο οποίος διάγει το 24ο έτος της ηλικίας του, οδηγεί την κούρσα των σκόρερ της Stoiximan Super League έχοντας σημειώσει τέσσερα γκολ, ενώ έχει και δύο ασίστ στις έξι πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Από τη μεριά του ο 23χρονος Παντελίδης σε πέντε συμμετοχές στη Super League έχει απολογισμό μέχρι στιγμής τρία γκολ και μία ασίστ.

Ο Αλαφούζος το πήρε πάνω του, στην έξοδο ο Παπαδημητρίου

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο στην υπόθεση της συμφωνίας του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την απόκτηση των Τετέι και Παντελίδη είναι το γεγονός ότι τη χειρίστηκε προσωπικά ο Γιάννης Αλαφούζος.

Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας πήρε την υπόθεση στα χέρια του και κατάφερε να νικήσει τον ανταγωνισμό, παρά τις προηγούμενες «ψυχρές» σχέσεις των «πρασίνων» με την ομάδα του Πρίτσα, με αφορμή τη στάση που είχε κρατήσει το «τριφύλλι», όσον αφορά στο θέμα της χρησιμοποίησης του ΟΑΚΑ από την Κηφισιά.

Το θέμα ότι την υπόθεση χειρίστηκε προσωπικά ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού ενισχύει τις πληροφορίες ότι ο Γιάννης Παπαδημητρίου και πολλοί άλλοι ακόμη από τη διοίκηση της ομάδας μετρούν αντίστροφα για την αποχώρησή τους από τον σύλλογο.

«Στον Παναθηναϊκό θα λάβει τέλος η “Κομποτιάδα”. Τόσο ο Παπαδημητρίου όσο και η υπόλοιπη… παρέα θα φύγουν άμεσα από την ομάδα» αναφέρουν άνθρωποι που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Άλλωστε, πρόσφατα, ως γνωστόν, ρόλο συμβούλου του Γιάννη Αλαφούζου σε ποδοσφαιρικά θέματα ανέλαβε ο Ιταλός Φράνκο Μπαλντίνι.

Ο έμπειρος παράγοντας και πρώην ποδοσφαιριστής από την Ιταλία, έχει πιάσει και επίσημα δουλειά εδώ και κάποιες ημέρες, με τον πρώην τεχνικό διευθυντή της Ρόμα και της Τότεναμ, ο οποίος μάλιστα είχε στο παρελθόν κι ένα πέρασμα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, να έχει κάνει εισηγήσεις για τη διοικητική πυραμίδα του συλλόγου, κρίνοντας ότι υπάρχει η αναγκαιότητα για ριζικές αλλαγές σε πολλούς τομείς.