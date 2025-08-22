Ο Ρενάτο Σάντσες έφτασε στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Ο 28χρονος διεθνής Πορτογάλος μέσος αφίχθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο μετά τις 22:00, με την πτήση του να έχει μικρή καθυστέρηση.

Ο Πορτογάλος χαφ θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να έχουν συμφωνήσει με την Παρί Σεν Ζερμέν για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή.

Στις πρώτες του δηλώσεις στάθηκε στην σημασία του να παίξει σε ένα μεγάλο κλαμπ όπως ο Παναθηναϊκός και επισήμανε τον ρόλο που έπαιξε ο Ρουί Βιτόρια.

«Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είμαι εδώ. Είναι πολλοί οι λόγοι που ήρθα, ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός είναι σπουδαία ομάδα.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι ο πρώτος μου προπονητής, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος. Ο Παναθηναϊκός είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Ήθελα να έρθω εδώ για να τη βοηθήσω να κατακτήσει τίτλους. Εύχομαι και εγώ με την σειρά μου να βοηθήσω για να πανηγυρίσουμε», είπε.