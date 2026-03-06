Τη γνώμη του για το διπλό «μπρα-ντε-φερ» ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Μπέτις, στη φάση των «16» του Europa League, κατέθεσε ο Ρούμπεν Πέρεθ στη συνέντευξη που παραχώρησε στην ισπανική εφημερίδα «Abc de sevilla».

Ο Ισπανός μέσος της Κηφισιάς, ο οποίος έπαιξε στους «βερδιμπλάνκος» τη σεζόν 2012-13, ενώ φόρεσε και τη φανέλα του «τριφυλλιού» για τέσσερα χρόνια, προειδοποίησε την ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι για τις δυνατότητες των «πρασίνων», κάνοντας μάλιστα ειδική μνεία στον Αντρέα Τεττέη.

