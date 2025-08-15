Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ρούι Βιτόρια στις πρώτες του δηλώσεις τόνισε πως είναι ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας του και το πώς στάθηκε στα δύο παιχνίδια με την Σαχτάρ, παίρνοντας την πρόκριση.

Παράλληλα δήλωσε πως θέλει να φτάσει τον Παναθηναϊκό ακόμη πιο ψηλά και πως έχει αρχίσει η ομάδα του να εδραιώνεται ξανά στον ευρωπαϊκό χάρτη.

«Πραγματικά θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους που δουλεύουν στον οργανισμό και στους παίκτες που έπαιξαν αλλά και σε αυτούς που δεν έπαιξαν. Αξίζαμε την πρόσκαιρη έστω και στα πέναλτι. Αποκλειστήκαμε από την Ρέιντζερς στις λεπτομέρειες. Εδώ τύχαμε τον καλύτερο αντίπαλο, αλλά καταφέραμε την πρόκριση. Είχαμε πολύ καλά παιχνίδια. Φτάσαμε κοντά στο γκολ αλλά δεν ήρθε. Δεν είναι μόνο τύχη, είναι και ικανότητα. Ο Ντραγκόφσκι έκανε αποκρούσεις, έχει γίνει δουλειά για αυτό. Θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλους τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, χαιρόμαστε μαζί τους και εμείς. Να πάμε ακόμη καλύτερα στο μέλλον».

Αν αισθάνθηκε το παιχνίδι σαν τελικό, και αν ένιωσε ανακούφιση που θα παίζει Ευρώπη: «Νομίζω ότι όταν μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, όλα τα παιχνίδια είναι τελικοί. Το να παίζεις με μια τόσο δυνατή ομάδα είναι σίγουρα ψυχολογικό το αβαντάζ όταν παίρνεις την πρόκριση. Εδραιώνουμε τον Παναθηναϊκό στον ευρωπαϊκό χάρτη. Θέλουμε να πάμε σε μεγαλύτερη και πιο δύσκολη διοργάνωση. δουλεύω σκληρά, δεν είμαι στο 100% αλλά με τέτοιο χαρακτήρα νομίζω η ομάδα θα πάει μακριά», επισήμανε ο Ρούι Βιτόρια, ενώ είχε ένα καλό λόγο και για την αντίπαλο.

«Συγχαρητήρια στην Σαχτάρ και τον αντίπαλο προπονητή. Μια ομάδα που μέχρι πέρσι έπαιζε στο Champions League. Έχει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Έχω να πω ότι κάναμε προπόνηση στα πέναλτι. Μου αρέσει η λεπτομέρεια, θέλω να προπονώ τα πάντα. Προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενος και ικανοποιημένος».