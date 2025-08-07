Ικανοποιημένος από την εμφάνιση του Παναθηναϊκού, αλλά όχι από το τελικό σκορ (0-0) απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνεσκ, δήλωσε ο Ρουί Βιτορία, μιλώντας στην κάμερα της CosmoteTV, μετά το τέλος του αγώνα στο ΟΑΚΑ.

Ο Πορτογάλος τεχνικός στάθηκε στις χαμένες ευκαιρίες των παικτών του, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η ομάδα του θα προσπαθήσει να εμφανιστεί καλύτερη στη ρεβάνς για να καταφέρει να πάρει την πρόκριση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του «τριφυλλιού»:

«Κάναμε καλό παιχνίδι απέναντι σε έναν καλό αντίπαλο, αναγνωρίζουμε την αξία του αντιπάλου. Είναι δύσκολο ν’ αντιμετωπίσεις τη Σαχτάρ. Οι πιο σημαντικές ευκαιρίες ήταν για εμάς και δεν τις εκμεταλλευτήκαμε. Μας αφήνει πικρία γιατί ξέρουμε ότι θα έπρεπε να τις εκμεταλλευτούμε. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε ακόμα καλύτεροι στο δεύτερο παιχνίδι, έχοντας αυτοπεποίθηση.

Είναι λίγο χρόνο στην ομάδα ο Ζαρουρί. Έχει πολύ καλά ατομικά χαρακτηριστικά και ήταν μέσα στις φάσεις, θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματικός και τυχερός. Είδαμε δείγματα της ποιότητάς του. Όσο περισσότερο καιρό θα είναι μαζί μας, θα ενσωματώνεται καλύτερα.

Η ρεβάνς θα είναι στις ίδιες γραμμές. Παίζει το ποδόσφαιρό της η Σαχτάρ ανεξαρτήτου έδρας. Κι εμείς δεν φοβόμαστε να βγούμε ψηλά. Θα το κάνουμε όσο είναι εφικτό. Και ν’ αμυνθούμε ψηλά και να βγούμε στις αντεπιθέσεις. Θα δούμε πού θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα τα πράγματα. Για να κρατήσουμε και την μπάλα στα πόδια μας για ν’ αναπνεύσει και λίγο η ομάδα».