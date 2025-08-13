Στην ποιότητα που έχει η Σαχτάρ Ντόνετσκ ως ομάδας, αλλά και στο έξτρα κίνητρο δίνει στους παίκτες του το συγκεκριμένο παιχνίδι στάθηκε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ρουί Βιτόρια στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής (14/8, 21:00) ρεβάνς με την ουκρανική ομάδα για τον Γ’ προκριματικό του Europa League, που θα διεξαχθεί στην Κρακοβία.

Ο Πορτογάλος τεχνικός τόνισε πως θέλει να δημιουργήσει μία ομάδα η οποία θα κυριαρχεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αναφέρθηκε στο επίπεδο ετοιμότητας του Φώτη Ιωαννίδη μετά τον τραυματισμό του, ενώ ανέλυσε και το πώς θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός τους Ουκρανούς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πορτογάλου τεχνικού:

«Χαίρομαι να βλέπω ομάδες που έχουν ξεκάθαρο μοντέλο παιχνιδιού και φιλοσοφία σαν την δική μας. Θέλουμε να παίξουμε ένα επιθετικό ποδόσφαιρο ανεξαρτήτως την δυναμικότητα του αντιπάλου. Είναι κάποιες φορές βέβαια που ο αντίπαλος σε περιορίζει. Για την δυναμικότητα του αντιπάλου έχω πει πολλές φορές πως είναι ίσως η καλύτερη ομάδα της φάσης αυτή. Αυτό δεν μας φοβίζει, αλλά μας δίνει ώθηση και κίνητρο. Έχουμε ήδη αναλύσει τον αγώνα. Έχουμε κάποια πράγματα που θέλουμε να διορθώσουμε και πιστεύουμε πως αύριο θα τα πάμε ακόμα καλύτερα»

-Για τις απουσίες που έχουν και οι δύο ομάδες: «Όλοι οι προπονητές θα θέλαμε σε κάθε ματς να έχουν όλους τους παίκτες τους διαθέσιμους, γι’ αυτό και τα ρόστερ είναι τόσο μεγάλα. Δεν είμαστε εδώ για να κλάψουμε για τις απουσίες που έχουμε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε με τους παίκτες που έχουμε στην διάθεσή μας. Από την στιγμή που δεν μπορεί να παίξει ένας παίκτης, μπορεί να είναι μία ευκαιρία για έναν άλλον».

-Για την αγωνιστική κατάσταση του Ιωαννίδη και την ενδεχόμενη χρήση του Μαξίμοβιτς ως άτυπο «10»: «Όσον αφορά τον Ιωαννίδη, έχει επιστρέψει από τον τραυματισμό κι έχει ενσωματωθεί στις προπονήσεις εδώ και λίγες μέρες. Δεν θα σας πω ποιοι παίκτες θα ξεκινήσουν αύριο, θα το πω πρώτα σε εκείνους. Αν δεν βρεθεί κάποιος παίκτης στην ενδεκάδα ωστόσο δεν σημαίνει κάτι, πολλοί παίκτες έρχονται από τον πάγκο, δίνουν τις λύσεις και γίνονται σημαντικοί. Κάθε παίκτης πρέπει να είναι έτοιμος να αγωνιστεί όσο χρόνο του ζητηθεί.

Θεωρώ πως εμείς φτιάχνουμε μια ομάδα που θα κυριαρχεί στα ματς και θα έχει ρόλο πρωτοβουλίας στα ματς αυτά. Θέλουμε πολύ να έχουμε την κατοχή, να δημιουργούμε και να πετύχουμε γκολ. Για να φτιάξεις μία καλή ομάδα θα πρέπει να είσαι δυνατός και στις τέσσερις φάσεις του παιχνιδιού. Εμείς θέλουμε να κυριαρχούμε στο γήπεδο. Όμως αυτό εξαρτάται και από την απόδοση και την δυναμικότητα του αντιπάλου.

Πολλές φορές εκείνος μπορεί να μην σου επιτρέψει να έχεις την κατοχή. Τότε εσύ θα πρέπει να ελέγξεις το ματς μέσω της αμυντικής οργάνωσής σου, να αμύνεσαι καλά και να βγαίνεις στην αντεπίθεση. Στο πρώτο ματς τους αντιμετωπίσαμε πολύ καλά, είχαν ελάχιστες καλές στιγμές ενώ εμείς δημιουργήσαμε φάσεις. Το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και αύριο. Ξέρουμε πως θα υπάρξουν στιγμές που θα αμυνθούμε είτε στο δικό μας τρίτο είτε στο μεσαίο είτε να πιέσουμε ψηλά και να κλέψουμε. Εγώ θέλω να φτιάχνω μία ομάδα που θα κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο».

-Για το αν ταιριάζει τακτικά η Σαχτάρ στον Παναθηναϊκό: «Δεν έχω πρόβλημα να παραδεχθώ πως η Σαχτάρ Ντόνετσκ είναι μία πολύ καλή ομάδα με ποιοτικούς παίκτες και λειτουργίες. Θέλει να έχει την μπάλα στα πόδια της κοντά στην περιοχή του αντιπάλου και να δημιουργεί, όπως κι εμείς. Θεωρώ πως ο αντίπαλος αύριο θα παίξει με τον ίδιο τρόπο με το πρώτο ματς. Εμείς πρέπει να τον δυσκολέψουμε όταν έχει την μπάλα, να μην του επιτρέψουμε να την κυκλοφορεί και να κλέψουμε μπάλες. Αντίθετα όταν την έχουμε εμείς θα πρέπει να αποφεύγουμε τα λάθη και να προσπαθούμε να επιτεθούμε».