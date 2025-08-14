Στις 21:00 (Cosmote Sport 2) είναι προγραμματισμένη η σέντρα της ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Οι «πράσινοι» στο ουδέτερο «Miejski Stadion» της Κρακοβίας ψάχνουν νίκη με οποιοδήποτε σκορ (0-0 έληξε το πρώτο ματς), προκειμένου να ξεπεράσουν το εμπόδιο των ποιοτικών Ουκρανών και να διασφαλίσουν σε απόλυτο βαθμό την παρουσία τους σε League Phase και την εφετινή σεζόν.

Το «τριφύλλι» θα παραταχθεί στην Πολωνία χωρίς τον Φίλιπ Τζούριτσιτς ο οποίος έμεινε στην Αθήνα λόγω έντονων ενοχλήσεων στη γάμπα.

Με πολλές απουσίες θα αγωνιστεί όμως και η Σαχτάρ.

Συγκεκριμένα, ο Αρντά Τουράν δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Κέβιν, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού εδώ και δύο εβδομάδες, ενώ διαπραγματεύεται τη μεταγραφή του στην Premier League και δη στη Φούλαμ.

Από εκεί και πέρα, εκτός έχουν τεθεί και οι τραυματίες Λασινά Τραορέ, Ντμίτρο Κρίσκιβ, ο Εγκουινάλδο που χτύπησε στον πρώτο αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, αλλά κι ο Πεδρίνιο που τραυματίστηκε στο παιχνίδι πρωταθλήματος με την Καρπάτι την περασμένη Κυριακή (10/8) στο Λβιβ.

Επίσης, προέκυψε κι άλλη μία απρόσμενη απουσία με τον Σουντάκοφ, ο οποίος πενθεί την απώλεια του πατέρα του και δεν θα παίξει κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Oι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Τουράν): Ρίζνικ, Ενρίκε, Τομπίας, Μποντάρ, Ματβιγένκο – Μάρλον, Μπονταρένκο, Οτσερέκτο – Νέβερτον, Σαντάνα – Ελίας.

Παναθηναϊκός (Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Κυριακόπουλος – Μαξίμοβιτς, Τσιριβέγια, Τσέριν – Τετέ, Πελίστρι, Σφιντέρσκι.